Son dakika haber: Hatay'da yakalanan terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber: Hatay'da yakalanan terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı

Son dakika haber: Hatay'da yakalanan terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı
AA / Cem Genco - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, yaptığı çalışmayla DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen B.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

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