Hatay'da 115 litre sahte içki ile 174 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Hatay'da 115 litre sahte içki ile 174 kök Hint keneviri ele geçirildi

Hatay'da 115 litre sahte içki ile 174 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 115 litre sahte içki ile 174 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 115 litre sahte içki ile 174 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçalı Mahallesi'nde bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine adreste arama yaptı.

Güvenlik güçleri evde 115 litre sahte içki ile 174 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Ev sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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