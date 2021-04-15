Son dakika haber... Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticari yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada 561,41 gram sentetik uyuşturucu, 21 kök Hint keneviri, 5,64 gram esrar, 100 gram esrar tohumu ile 35 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mehtap Ar Müge Anlı Hazal Kaya Demet Özdemir
Spor Bülent Uygun Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 12:55:33. #1.15#

title