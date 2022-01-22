Son dakika haber! Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber! Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber! Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
AA / Salim Taş - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Hatay'ın Antakya ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında General Şükrü Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste 54,36 gram takoz esrar, 29,23 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.D. ve İ.T. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Antakya, Hatay, Güncel, Haber

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