Son dakika haber! Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında General Şükrü Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste 54,36 gram takoz esrar, 29,23 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.D. ve İ.T. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.