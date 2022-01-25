Son dakika haber | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haber | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 23,44 gram sentetik uyuşturucu, iki tabanca, 16 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

Son dakika haber | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

İskenderun, Uyuşturucu, Hisarcık, Hatay, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title