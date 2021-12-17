HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; 4 TUTUKLAMA

HATAY (DHA) - HATAY'da, jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 'Ferman' isimli narkotik köpeği ile yapılan aramada; farklı yerlere gizlenmiş 4 ayrı paket halinde 95 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili, 4 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından eroin kaçakçılarına yönelik 16 Aralık günü Hassa ve Antakya ilçelerinde çalışma başlatıldı. Gaziantep ilinden Hatay iline uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alan ekipler, Hassa ilçesinde durdurdukları bir araçta arama yaptı. Ferman isimli narkotik köpeğinin katılımıyla araçta yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş 4 ayrı paket halinde 95 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 4 şüpheliden, hakkında fuhşa teşvik suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen H.Y.Ç'nin Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada, 3 adet tabanca ve tabancaya ait 4 adet şarjör, 124 adet dolu fişek ile 11 gram metamfetamin, 3 adet hassas terazi ve 1 adet sahte kimlik ele geçirildi.

Gözaltına alınan, B.A., M.N.K., A.K. ve H.Y.Ç. sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.