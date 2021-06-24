Son dakika haber! Hatay'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haber! Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haber! Hatay'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 424 gram esrar ve 1 adet captagon hap ele geçirildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 424 gram esrar ve 1 adet captagon hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, Gazi Mahallesi'nde bulunan eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 209,2 gram takoz esrar, 215 gram kubar esrar, 1 adet captagon ve 2 bin 300 TL para ele geçirildi.

Şüpheliler Ö.K ve E.U'nun hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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