Son dakika haber | Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Son dakika gündem haberine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretini engellemek için çalışma başlattı.

Ekipler, Yeni Mahalle'de belirlenen bir evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Evde yapılan aramada 22 kök Hint keneviri ile 10 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili S.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA