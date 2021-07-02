Son dakika haber... Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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Son dakika haber... Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Son dakika haber... Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Harbiye Mahallesi'ndeki 2 adreste kenevir ekildiği bilgisi üzerine arama yaptı.

Ekipler, 31 kök Hint keneviri ile bir miktar esrar ele geçirdi, şüpheliler T.B, S.Y. ve S.M'yi gözaltına aldı.

Haraparası Mahallesi'nde de kovalamacayla yakalanan motosikletin sürücüsü C.K'nin üst aramasında 2 bin 487 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.B, S.Y. ve C.K. tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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