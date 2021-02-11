Son dakika haber | Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine merkez Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

Ekipler evde 11 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ile 3 tabanca ve 22 fişek ele geçirdi, A.D, Ş.P. ve A.K'yi gözaltına aldı.

Motorize Yunus ekipleri de durdurduğu şüpheli bir araçta 496 gram esrar ele geçirdi.

Araçtaki zanlılar M.B. ve C.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz