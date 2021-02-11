Son dakika haber | Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

11.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:10
Son dakika haber | Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine merkez Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

Ekipler evde 11 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ile 3 tabanca ve 22 fişek ele geçirdi, A.D, Ş.P. ve A.K'yi gözaltına aldı.

Motorize Yunus ekipleri de durdurduğu şüpheli bir araçta 496 gram esrar ele geçirdi.

Araçtaki zanlılar M.B. ve C.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Özcan Deniz Nesrin Cavadzade
Spor Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 14:12:35. #1.14#
title