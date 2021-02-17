Son dakika: Trafik kazasında hayatını kaybeden itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika: Trafik kazasında hayatını kaybeden itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı

17.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:01

Son dakika haberlerine göre Kırıkhan ilçesinde, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden itfaiye erinin cenazesi toprağa verildi.

Kırıkhan ilçesinde, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden itfaiye erinin cenazesi toprağa verildi.

Hatay-Kırıkhan karayolunda 3 hafta önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Hatay Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden itfaiye eri Fatih Kısa için Kırıkhan İtfaiye Amirliği'nde tören düzenlendi.

Törenin ardından Kısa'nın cenazesi, Kırıkhan Yeni Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan namazın ardından Kısa'nın cenazesi, toprağa verildi.

Son dakika: Trafik kazasında hayatını kaybeden itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Trafik kazasında hayatını kaybeden itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Trafik kazasında hayatını kaybeden itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Trafik kazasında hayatını kaybeden itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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