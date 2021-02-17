Son dakika haber! Hatay'da sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika gündem haberine göre Hatay'da sanayi sitesindeki bir sünger fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Hatay'da sanayi sitesindeki bir sünger fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Antakya Küçük Sanayi Sitesi 5. Cadde'deki bir sünger fabrikasından dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede büyüyen ve fabrikayı saran alevlere, olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, fabrikada hasar oluştu.

Soğutma çalışması başlatılan fabrikanın içindeki bir pikap da yangında zarar gördü.

Öte yandan, polis ekipleri de fabrika çevresinde önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz