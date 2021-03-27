Son dakika haber! Hatay'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Mahmutlu Mahallesi'nde konuşmak için bir araya gelen ve aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen Mustafa Zambak (42) ile V.E. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle V.E, tüfekle Mustafa Zambak'ı yaralayıp kaçtı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırdığı Zambak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan V.E'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız