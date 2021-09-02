Son dakika haber | Hatay'da silahlı kavga olayına karışan şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonucu 1 kişinin öldürülmesi ve 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.