Son dakika haber! Hatay'da, silah ve ilaç sanayisinde kullanılan 1 kilo 650 gram selenyum ele geçirildi
05.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:02
Bir son dakika haberine göre Hatay'da, silah ve ilaç sanayisinde kullanılan kaçak 1 kilo 650 gram selenyum ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da, silah ve ilaç sanayisinde kullanılan kaçak 1 kilo 650 gram selenyum ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İskenderun-Antakya kara yolunda durdurduğu bir araçta arama yaptı.
Araçta, silah ve ilaç sanayisinde kullanılan kaçak 1 kilo 650 gram selenyum ele geçirildi.
Ekipler tarafından S.O. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz