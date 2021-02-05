Son dakika haber! Hatay'da, silah ve ilaç sanayisinde kullanılan 1 kilo 650 gram selenyum ele geçirildi
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Son dakika haber! Hatay'da, silah ve ilaç sanayisinde kullanılan 1 kilo 650 gram selenyum ele geçirildi

05.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:02
Son dakika haber! Hatay'da, silah ve ilaç sanayisinde kullanılan 1 kilo 650 gram selenyum ele geçirildi

Bir son dakika haberine göre Hatay'da, silah ve ilaç sanayisinde kullanılan kaçak 1 kilo 650 gram selenyum ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da, silah ve ilaç sanayisinde kullanılan kaçak 1 kilo 650 gram selenyum ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İskenderun-Antakya kara yolunda durdurduğu bir araçta arama yaptı.

Araçta, silah ve ilaç sanayisinde kullanılan kaçak 1 kilo 650 gram selenyum ele geçirildi.

Ekipler tarafından S.O. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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