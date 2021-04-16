Son dakika haber: Hatay'da şehitler ve Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlıkçılar anısına fidan dikildi
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Son dakika haber: Hatay'da şehitler ve Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlıkçılar anısına fidan dikildi

Son dakika haber: Hatay'da şehitler ve Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlıkçılar anısına fidan dikildi
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca, şehitler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına 500 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca, şehitler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına 500 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokolle başlatılan "Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi" kapsamında, Şehitler Haftası'nda merkez Antakya ilçesi Alahan Mahallesi'nde geçen yıl yanan ormanlık alanda fidan dikildi.

Toprakla buluşan fidanlara, vatan için canlarını ortaya koyan şehitlerin ve Kovid-19'la mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının adları verildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, etkinlikte, terörle mücadelede hayatlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle andı.

Kovid-19 salgını nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarına da Allah'tan rahmet dileyen Ataman, şöyle konuştu:

"Hatay'da orman alanları son dönemde yaşanan yangınlar sebebiyle büyük zararlar gördü. Orman yangınından zarar gören bölgelerde fidanlarımızın yeniden yeşermesi ve orman alanlarının eski güzelliğine kavuşması amacıyla bugün küçük de olsa bir katkıda bulunmaya çalıştık. Etkinliğimiz kapsamında aynı zamanda salgın sürecinde görevi başındayken vefat eden sağlık çalışanlarımız adına da birer fidanı toprakla buluşturduk. Önümüzdeki süreçte de yanan orman alanlarının ağaçlandırılması konusunda Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bu konudaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleşen etkinliğe, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Akman, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Taceddin Pınar, Hatay Ağır Ceza Mahkemeleri Başkanları Aytekin Çağlar Turan ve Yaşar Aydın, İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, hakim ve savcılar, Hatay Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri Mustafa Şen, Mehmet Akgüç ve Ender Gültekin, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Aksu, Antakya Orman İşletme Müdürü Osman Koç ve kurum personeliyle denetimli serbestlik yükümlüleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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