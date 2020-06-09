Son dakika haber! Hatay'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberleri... Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Narlıca Mahallesi'ndeki bir saman deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki ev ve bahçelere sıçramadan kontrol altına almayı başardı.

Yangında samanların tamamına yakını kül oldu.

Kaynak: AA