Son dakika haber! Hatay'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber! Hatay'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Son dakika haber! Hatay'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
09.06.2020 22:05 | Son Güncelleme: 09.06.2020 22:40

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Narlıca Mahallesi'ndeki bir saman deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki ev ve bahçelere sıçramadan kontrol altına almayı başardı.

Yangında samanların tamamına yakını kül oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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