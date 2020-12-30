Son dakika haber | Hatay'da sahte ve kaçak içki operasyonu: 8 gözaltı
30.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:54
Bir son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte ve kaçak içki satışına yönelik İskenderun ve Antakya ilçelerinde belirlenen 11 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde 1041 litre sahte, 29 şişe kaçak içki ile cinsel içerikli 50 ürün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlı emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli