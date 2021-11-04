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Son dakika haber | Hatay'da polisten kaçmaya çalışan otomobilde uyuşturucu bulundu

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Hatay'da polisten kaçmaya çalışan otomobilde uyuşturucu bulundu

Son dakika gündem haberine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polisin kovalamaca sonucu yakaladığı otomobilde 220 gram sentetik uyuşturucu ile 62 uyuşturucu hap ele geçirildi, araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polisin kovalamaca sonucu yakaladığı otomobilde 220 gram sentetik uyuşturucu ile 62 uyuşturucu hap ele geçirildi, araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkhan-Hassa yolunda denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 31 APL 45 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin ihtarına uymayarak kaçan araç, Kurtuluş Mahallesi'nde önü kesilerek durduruldu.

Araçta yapılan aramada 220 gram sentetik uyuşturucu ile 62 uyuşturucu hap bulundu.

Polis, otomobildeki Ö.Y, İ.Ö. ve Y.Y'yi gözaltına aldı.

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri
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