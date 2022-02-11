Son dakika haber | Hatay'da polisten hasta gence doğum günü sürprizi

HATAY (AA) - Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde nörofibromatozis (NF) hastası 26 yaşındaki İhsan Kıbrıs'ın doğum gününü evinde pasta keserek kutladı.

Meydan Mahallesi'nde oturan ve ilçede çok sevilen Kıbrıs'ın doğum günü olduğunu öğrenen polis ekipleri, gence sürpriz yapmak istedi.

Kıbrıs'ı evinde ziyaret eden polisler, doğum günü pastası keserek gencin eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Ekipler, aynı zamanda düşerek kolunu kıran Kıbrıs'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.