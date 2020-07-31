Son dakika haber: Hatay'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberleri... Hatay'ın Samandağ ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeşilada Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle bölgedeki bazı seraların da zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA