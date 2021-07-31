Son dakika haber... Hatay'da ormanlık alanda çıkan ve bazı yerleşim yerlerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberi: Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan ve bölgedeki bazı yerleşim yerlerine de sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.