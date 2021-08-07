Son dakika gündem: Hatay'da orman yangını
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Son dakika gündem: Hatay'da orman yangını

Son dakika gündem: Hatay'da orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Belen ilçesinde orman çıkan yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Hatay'ın Belen ilçesinde orman çıkan yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 17.15 sularında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 100 işçiyle müdahale sürerken ilk belirlemelere göre 2 hektarlık alanda yangının etkili olduğunu öğrenildi.

(Ahmet Seher - Adem Karagöz/İHA)

Son dakika gündem: Hatay'da orman yangını
Son dakika gündem: Hatay'da orman yangını
Son dakika gündem: Hatay'da orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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