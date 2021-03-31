Son dakika haber | Hatay'da orman yangını
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Son dakika haber | Hatay'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Hatay'da orman yangını

Son dakika haberi... Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Aşağıkepirce mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekipler, müdahale ettikleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

4 hektar ormanlık alanın tahrip olduğu yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor. - HATAY

Son dakika haber | Hatay'da orman yangını
Son dakika haber | Hatay'da orman yangını
Son dakika haber | Hatay'da orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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