Son dakika haber... Hatay'da orman yangını Son dakika habere göre Hatay'ın Arsuz ilçesinde orman yangını çıktı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çetillik Mahallesi dağlık kesiminde çıkan orman yangınına Hatay Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 4 helikopter, 1 uçak ve karadan itfaiye ekipleri müdahale ediyorlar. Yangının makilik alanda çıktığı ve ormana doğru ilerlediği belirtilerken yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - HATAY

Kaynak: İHA