Son dakika haber... Hatay'da orman yangını
Son dakika habere göre Hatay'ın Arsuz ilçesinde orman yangını çıktı.
02.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:32
Hatay'ın Arsuz ilçesinde orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çetillik Mahallesi dağlık kesiminde çıkan orman yangınına Hatay Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 4 helikopter, 1 uçak ve karadan itfaiye ekipleri müdahale ediyorlar. Yangının makilik alanda çıktığı ve ormana doğru ilerlediği belirtilerken yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - HATAY
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Kaynak: İHA