Son dakika haber... Hatay'da motosiklete gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
Son dakika haberleri... Hatay'ın Arsuz ilçesinde sürücüsünün, polisin "Dur" ihtarına uymaması sonucu kovalamacayla yakalanan motosiklette 300 gram Hint keneviri ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
24.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:04
Hatay'ın Arsuz ilçesinde sürücüsünün, polisin "Dur" ihtarına uymaması sonucu kovalamacayla yakalanan motosiklette 300 gram Hint keneviri ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konacık yolu üzerinde yaptıkları yol kontrolünde, üzerinde 2 kişi bulunan motosikleti durdurmak istedi.
Sürücüsünün "Dur" ihtarına uymaması sonucu motosiklet kovalamacayla yakalandı.
Ekipler, motosiklete gizlenmiş 300 gram Hint keneviri ele geçirdi, iki şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA