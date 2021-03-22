Son dakika haberleri! Markette çıkan yangın hasara neden oldu
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Son dakika haberleri! Markette çıkan yangın hasara neden oldu

22.03.2021 22:45 | Son Güncelleme: 22.03.2021 22:56

Son dakika habere göre Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kurtuluş Caddesi'ndeki markette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberleri! Markette çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika haberleri! Markette çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika haberleri! Markette çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika haberleri! Markette çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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