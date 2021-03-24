Son dakika! Kumar oynarken yakalanan 7 kişiye 33 bin 635 lira ceza verildi
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Son dakika! Kumar oynarken yakalanan 7 kişiye 33 bin 635 lira ceza verildi

24.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:35

Bir son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 7 kişiye toplam 33 bin 635 lira ceza uygulandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 7 kişiye toplam 33 bin 635 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Polis, Kovid-19 tedbirlerini kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadığını belirlediği 7 kişiye 33 bin 635 lira ceza kesti.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan iş yeri sahibi hakkında da işlem yapıldı.

Son dakika! Kumar oynarken yakalanan 7 kişiye 33 bin 635 lira ceza verildi
Son dakika! Kumar oynarken yakalanan 7 kişiye 33 bin 635 lira ceza verildi
Son dakika! Kumar oynarken yakalanan 7 kişiye 33 bin 635 lira ceza verildi
Son dakika! Kumar oynarken yakalanan 7 kişiye 33 bin 635 lira ceza verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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