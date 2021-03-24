Son dakika! Kumar oynarken yakalanan 7 kişiye 33 bin 635 lira ceza verildi

Bir son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 7 kişiye toplam 33 bin 635 lira ceza uygulandı.