Son dakika haber! Hatay'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğün ve taziyelere kısıtlama Gelen son dakika haberine göre Hatay Valiliği tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün ve taziyelere kısıtlama getirildiği bildirildi.

Hatay Valiliği tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün ve taziyelere kısıtlama getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Düğünlerde müzik yayınlarının en geç saat 23.00'te son bulması, düğün sürelerinin kısıtlanması, en kısa sürede tamamlanmasının sağlanması, mahalle aralarında yapılan sokak düğünlerinin daha geniş alanlarda yapılabilmesi ve mesafe kurallarına uyumun daha kolay sağlanabilmesi için uygun ve mümkün olması halinde okul bahçelerinin tahsis edilmesi, taziyelerin telefonla yapılmasına yönelik bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesi, bu amaçla taziye yapılacak yerlerde cenaze yakınlarının evleri de dahil yüz yüze taziye yapılmaması, bunun yerine telefonla taziye bildirilmesi yönünde bilgilendirici afişlerin cenaze evlerine asılmasının sağlanması, cenaze namazı ve defin işlemlerine sınırlı sayıda yakınının katılımına izin verilmesi kararı verilmiştir."

Kaynak: AA