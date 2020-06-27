Son dakika haber! Hatay'da kimliğini unutan öğrencinin imdadına polis yetişti Bir son dakika haberine göre Hatay'da kimliğini unutan öğrencinin imdadına polis yetişti Hatay'da temel yeterlilik sınavına girecek bir öğrencinin kimliğini evde unutması üzerine polis ekipleri, motosikletle eve götürdü.

Hatay'da kimliğini unutan öğrencinin imdadına polis yetişti

HATAY - Hatay'da temel yeterlilik sınavına girecek bir öğrencinin kimliğini evde unutması üzerine polis ekipleri, motosikletle eve götürdü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bugün yapılan 'Temel Yeterlilik Sınavı'na girecek olan bir öğrenci sınava gireceği Karahasanpaşa Ortaokulu'nun önüne gelince kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine Yunus Ekiplerinden yardım isteyen öğrencinin isteğini polisler geri çevirmedi. Ekip polislerinden biri motosiklet ile öğrenciyi kimliğini alması için Ocaklı Mahallesi'nde bulunan evine götürdü. Kimliği alan öğrenci zamanında yetişerek sınava girdi.

Kaynak: İHA