Son dakika haber... Hatay'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı
Son dakika gündem haberi: Hatay'da kaza yapan otomobilin sürücüsü aracını bırakarak kaçtı.
Hatay'da kaza yapan otomobilin sürücüsü aracını bırakarak kaçtı.
31 ACH 797 plakalı otomobil, Ürgenpaşa Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kaza yapan aracın sürücüsü olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu polise bildirdi.
Ekiplerin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından otomobil, çekiciyle olay yerinden götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak