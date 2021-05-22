Son dakika haber... Hatay'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Hatay'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Son dakika haber... Hatay'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Hatay'da kaza yapan otomobilin sürücüsü aracını bırakarak kaçtı.

Hatay'da kaza yapan otomobilin sürücüsü aracını bırakarak kaçtı.

31 ACH 797 plakalı otomobil, Ürgenpaşa Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kaza yapan aracın sürücüsü olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu polise bildirdi.

Ekiplerin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından otomobil, çekiciyle olay yerinden götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

Son dakika haberi | Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Volkan Bozkır Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Bülent Ersoy Oktay Kaynarca
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Hatay'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 00:35:22. #1.15#

title