Son dakika haber! Hatay'da kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz
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Son dakika haber! Hatay'da kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Hatay'da Samandağ ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine pasta sürprizi yapıldı.

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Son Dakika: Hatay'da bir ucu Suriye'de olan 100 metrelik tünel bulundu, 24 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da Samandağ ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine pasta sürprizi yapıldı.

155 Polis İmdat Hattı'nı arayan kafedeki bir grup genç kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. Kafeye gelen polis ekibine Polis Haftası dolayısıyla pastalı sürpriz yapıldı. Şaşıran polisler, gençlere teşekkür etti.

Ayrıca Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık, sürprizi yapan vatandaşlara teşekkür ettiğini iletti. - HATAY

Son dakika haber! Hatay'da kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz
Son dakika haber! Hatay'da kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz
Son dakika haber! Hatay'da kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz
Son dakika haber! Hatay'da kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 22:04:42. #1.16#
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