Son dakika haber! Hatay'da kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz

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Son dakika 3. sayfa haberine göre Hatay'da Samandağ ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine pasta sürprizi yapıldı.

Hatay'da Samandağ ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine pasta sürprizi yapıldı.

155 Polis İmdat Hattı'nı arayan kafedeki bir grup genç kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. Kafeye gelen polis ekibine Polis Haftası dolayısıyla pastalı sürpriz yapıldı. Şaşıran polisler, gençlere teşekkür etti.

Ayrıca Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık, sürprizi yapan vatandaşlara teşekkür ettiğini iletti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı