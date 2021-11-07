Son dakika haber: Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya, Altınözü, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekiplerin narkotik dedektör köpeğiyle adreslerde yaptığı aramada 1124 litre içki, 213 gram sentetik uyuşturucu ve 65 gram esrar ele geçirildi, M.P. ve A.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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