Son dakika haber: Hatay'da kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika haber: Hatay'da kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

11.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:32
Son dakika haber: Hatay'da kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'nde bir adreste kaçak ürünler satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, 16 şişe gümrük kaçağı içki, cinsel içerikli 458 hap ile 533 ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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