Son dakika haber | Hatay'da kaçak sigara ve tütün operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Hatay'da kaçak sigara ve tütün operasyonu

AA, Erdal Türkoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Hatay'da kaçak sigara ve tütün operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Dörtyol ve Kırıkhan ilçelerindeki operasyonda 358 paket kaçak sigara ve 288 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

DÖRTYOL, HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ve Kırıkhan ilçelerindeki operasyonda 358 paket kaçak sigara ve 288 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl emniyet müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Özerli Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada 358 paket gümrük kaçağı sigara bulundu, sürücü M. A. gözaltına alındı.

Kırıkhan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta da 288 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Sürücü M.Ö. gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Kaçak Sigara, Dörtyol, Hatay, Tütün, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title