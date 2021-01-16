Son dakika haber | Hatay'da jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı
16.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 16.01.2021 17:18
Son dakika habere göre Hatay'ın Kumlu ilçesinde jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı.
Gölova Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında hareketsiz duran şahinin kanadından yaralı olduğunu fark etti.
Güvenlik güçlerince görevlilere teslim edilen şahin, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.
Yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız