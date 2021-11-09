Son dakika haber... Hatay'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi - Haberler
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Son dakika haber... Hatay'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

AA / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Hatay'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Edinilen son dakika haberine göre Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından, jandarma tanıtım etkinlikleri kapsamında, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

HATAY (AA) - Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından, jandarma tanıtım etkinlikleri kapsamında, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesi eğitim alanında gerçekleşen etkinlikte, jandarma personeli tarafından öğrencilere, trafik levhaları ve kurallarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.

Etkinlikte, çocuklar akülü arabalarla uygulamalı eğitim de aldı.

Köpeklerin gösterisinin de yer aldığı etkinlik, çocukların jandarma personeliyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

AA / Mehmet Bayrak - Son Dakika Haberleri
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