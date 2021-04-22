Son dakika haber... Hatay'da jandarmadan çocuklara 23 Nisan kutlaması

Son dakika haberlerine göre Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için eğlence programı düzenledi.