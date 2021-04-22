Son dakika haber... Hatay'da jandarmadan çocuklara 23 Nisan kutlaması
Son dakika haberlerine göre Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için eğlence programı düzenledi.
Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için eğlence programı düzenledi.
Döver İlkokulu bahçesinde düzenlenen programda, çocuklar şiir okudu, tiyatro ve dans gösterileri sergiledi.
Programda Afacan Jandarma Palyaço ekibi çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatırken, narkotik köpeğiyle yapılan gösteri ilgiyle izlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak