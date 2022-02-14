Son dakika haber: Hatay'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi

HATAY (AA) - Hatay'da jandarma ekipleri, sokak hayvanları için 250 kilogram mama bıraktı.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, kış şartlarında zor koşullarında yaşamlarını sürdüren sokak hayvanları için bazı ilçelerde besleme faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcilerinin destek ve katılımıyla, park, bahçe ve ormanlık bölgelerde 40 noktaya 250 kilogram kedi ve köpek maması bıraktı.

Besleme çalışmalarının Kırıkhan, Hassa, Kumlu, Reyhanlı, Defne ve Antakya'da sürdüğü bildirildi.