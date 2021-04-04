Son dakika haber! Hatay'da jandarma ekipleri sokak hayvanların yaşam alanlarına mama ve su bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Hatay'da jandarma ekipleri sokak hayvanların yaşam alanlarına mama ve su bıraktı

Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Hatay'da jandarma ekipleri sokak hayvanların yaşam alanlarına mama ve su bıraktı

Son dakika haber: İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.

Emekli amirallerin yayınladığı bildiriye Jandarma, Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak tepki: Biz buradayız
Emekli amirallerin yayınladığı bildiriye Jandarma, Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak tepki: Biz buradayız

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.

Jandarma ekipleri 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla sokakta yaşamlarını sürdüren hayvanları beslemek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yürüttü.

Ekipler sorumluluk bölgesindeki mahallelere hazırladıkları kaplarda sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Burak Deniz Berrak Tüzünataç
Spor Can Bartu Cenk Tosun Erol Bulut İsmail Kartal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Hatay'da jandarma ekipleri sokak hayvanların yaşam alanlarına mama ve su bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 15:54:46. #1.14#
title