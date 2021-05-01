Son dakika haber... Hatay'da iki ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber... Hatay'da iki ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Hatay'da iki ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Hatay'ın Dörtyol ve Kırıkhan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ve Kırıkhan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bir otomobil ile iki evi aradı.

Polis, adreslerde 225 gram sentetik uyuşturucu ile 10 gram esrar ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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