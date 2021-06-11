Son dakika haber... Hatay'da iki grup arasında silahlı kavga

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.