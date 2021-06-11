Son dakika haber... Hatay'da iki grup arasında silahlı kavga
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Son dakika haber... Hatay'da iki grup arasında silahlı kavga

Son dakika haber... Hatay'da iki grup arasında silahlı kavga
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Altınçay Mahallesi'nde, henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin gözaltına aldığı 5 zanlıdan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber... Hatay'da iki grup arasında silahlı kavga
Son dakika haber... Hatay'da iki grup arasında silahlı kavga

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

Kadınların sokak ortasında saç saça baş başa kavgası kamerada
Kadınların sokak ortasında saç saça baş başa kavgası kamerada
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