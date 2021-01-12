Gönüllü itfaiyeciler sahada ekiplere destek vermeye başladı
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Gönüllü itfaiyeciler sahada ekiplere destek vermeye başladı

12.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:35

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca ilk kez başlatılan "Gönüllü İtfaiyecilik" projesi kapsamında 21 kişi eğitimlerini tamamladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca ilk kez başlatılan "Gönüllü İtfaiyecilik" projesi kapsamında 21 kişi eğitimlerini tamamladı.

Yaklaşık 3 aylık teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından girdikleri sınavla sertifika almaya hak kazanan gönüllü itfaiyeciler, yaşadıkları bölgelerde meydana gelen doğal afetlerin yanı sıra yangın ve kurtarma çalışmalarında belediye ekipleriyle vatandaşların yardımına koşacak.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İtfaiye Dairesi Başkanlığındaki törende yaptığı açıklamada, geçen yılki yangınların verdiği zararları hatırlattı.

Kentte itfaiye ekiplerine uzak noktalarda "gönüllü itfaiyecilik" uygulamasını başlattıklarını belirten Savaş, şöyle devam etti:

"Amacımız şu, her yerde istasyonumuz var ama istasyonlarımıza mesafe olarak uzak, aynı zamanda yangın çıkma ihtimali yüksek mevkilerde 3 tonluk römorklarımızı ve 3 gönüllü itfaiyecimizi hazır tutmak. 20-30 dakikada ulaşabileceğimiz, söndürme çalışmalarına başlayacağımız yerlerde, 3-6 dakika arasında, bizler gidene kadar yangının büyümesini, hatta söndürülmesini sağlayacak bir sistem başlattık. Hem muhtarlarımıza hem de köylerini, bundan sonraki süreçte ormandaki ağaçlarımızı, canlılarımızı, aynı zamanda tarım arazilerimizi korumaya hazır gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Gönüllü itfaiyecilerin şu an için 3'er kişilik ekiple İskenderun-Arsuz'da Işıklı, Belen'de Kömürçukuru, Antakya'da Yaylacık, Samandağ'da Seldiren, Altınözü'nde Karbeyaz ve Hacıpaşa ile Reyhanlı'daki Beşaslan mevkileri olmak üzere 7 noktada bulunacağını dile getiren Savaş, proje devam ettikçe istasyon sayısının artacağını kaydetti.

Savaş, daha sonra, eğitimini tamamlayan 21 gönüllü itfaiyeciye sertifikalarını dağıttı.

Gönüllü itfaiyeciler sahada ekiplere destek vermeye başladı
Gönüllü itfaiyeciler sahada ekiplere destek vermeye başladı
Gönüllü itfaiyeciler sahada ekiplere destek vermeye başladı
Gönüllü itfaiyeciler sahada ekiplere destek vermeye başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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