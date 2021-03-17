Son dakika haber! Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haber! Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonu

17.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:46
Son dakika haber! Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evinde uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evinde uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü narkotik ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda M.R isimli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada, 47 kilo 200 gram takoz esrar maddesi, 11 kilo 144 gram toplamda 66 bin 864 adet Captagon hap ve daralı 0,60 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.R. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Genco

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