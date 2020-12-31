Son dakika haber... Hatay'da ev yangını
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Son dakika haber... Hatay'da ev yangını

31.12.2020 23:35 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:39
Son dakika haber... Hatay'da ev yangını

Gelen son dakika haberlerine göre HATAY'ın Antakya ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

HATAY'ın Antakya ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Evin balkonuna atılan maytaptan çıktığı öne sürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Antakya ilçesine bağlı General Şükrü Kanatlı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında çıktı. Evin balkonuna atılan maytaptan çıktığı öne sürülen yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından, büyümeden kısa sürede söndürüldü.Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haber... Hatay'da ev yangını
Son dakika haber... Hatay'da ev yangını
Son dakika haber... Hatay'da ev yangını
Son dakika haber... Hatay'da ev yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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