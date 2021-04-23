Son dakika haber: Hatay'da engelli çocuğun polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu
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Son dakika haber: Hatay'da engelli çocuğun polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Son dakika haber: Hatay'da engelli çocuğun polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet güçleri, zihinsel engelli çocuğa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla polis üniforması giydirerek şehir turu attırdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet güçleri, zihinsel engelli çocuğa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla polis üniforması giydirerek şehir turu attırdı.

İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in talimatıyla ekipler, polis olma hayali kuran zihinsel engelli Muhammet Utlu'nun Yıldırımtepe Mahallesi'ndeki evine gitti.

Engelli çocuğa polis kıyafeti giydiren güvenlik güçleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Utlu'ya ekip araçlarıyla şehir turu da attırdı.

Anne Bedihe Utlu, oğlunun polis olma hayaliyle büyüdüğünü belirterek, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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