Son dakika! Down sendromlu gencin askerlik hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi
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Son dakika! Down sendromlu gencin askerlik hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi

Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Hatay'ın Yayladağı ilçesinde down sendromlu gencin askerlik yapma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi.

Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı
Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde down sendromlu gencin askerlik yapma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi.

Şenköy Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Bünyamin Kahraman'ın asker olma hayalini öğrenen Yayladağı Belediyesi ve AK Parti İlçe Başkanlığı harekete geçti.

İlçe Jandarma Komutanlığıyla irtibata geçen yetkililer, Kahraman için temsili bir tören hazırladı.

Kamuflaj giyen Kahraman, Komutanlık bahçesinde düzenlenen törende "Askerlik Yemini" edip tekmil verdi.

Askeri araçla devriye de atan Kahraman'a, 3. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Mehmet Durmuşoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Güler terhis belgesi ile künye verdi.

Ailesinin zaman zaman duygulandığı program sonunda Kahraman, protokol üyeleri ve ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Doğan Gürlen, MHP İlçe Başkanı Celal Atmaca ve Yayladağı Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Ceylan da katıldı.

Son dakika! Down sendromlu gencin askerlik hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi
Son dakika! Down sendromlu gencin askerlik hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi
Son dakika! Down sendromlu gencin askerlik hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi
Son dakika! Down sendromlu gencin askerlik hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 16:10:57. #1.16#
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