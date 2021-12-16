Son dakika haber | Hatay'da depo bekçisini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber | Hatay'da depo bekçisini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Son dakika haber | Hatay'da depo bekçisini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
AA / Cem Genco - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hurda deposu bekçisini tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hurda deposu bekçisini tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Dikmece Mahallesi'ndeki bir hurda deposunda gece bekçisi olarak çalışan C.Z, iş yerine gelen kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu karın bölgesinden yaralandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olayın bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden olayı gerçekleştiren şüphelinin M.T. olduğunu belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

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