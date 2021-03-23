Son dakika haber! Sahilde yaşanan gelgit olayı kameralara yansıdı
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Son dakika haber! Sahilde yaşanan gelgit olayı kameralara yansıdı

23.03.2021 19:22 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:15

Son dakika gündem haberine göre Sahilde yaşanan gelgit olayı kameralara yansıdı Hatay'ın Payas ilçesi sahilinde yaşanan deniz çekilmesi ile ortaya çıkan kaya parçaları yaşanan gel-git olayı ile yeniden deniz suyunun yükselmesi ile birlikte sular altında kaldı.

Sahilde yaşanan gelgit olayı kameralara yansıdı

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesi sahilinde yaşanan deniz çekilmesi ile ortaya çıkan kaya parçaları yaşanan gel-git olayı ile yeniden deniz suyunun yükselmesi ile birlikte sular altında kaldı. O anlar sahili ziyaret eden vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kıyıya gelen vatandaşlar, deniz suyunun çekilmesi sonucu taş ve kaya parçalarının ortaya çıktığını fark ettiler. Bir süre sahilde bekleyen vatandaşlar çekilen deniz suyunun yeniden hızlı bir şekilde yükseldiğini görerek o anları cep telefonları ile kaydettiler.

Kaydedilen görüntülerde manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar yaşadıkları doğa olayını ilk defa gördüklerini belirterek çekilen suların yeniden yükselmesi ile adeta akarsu gibi sahili doldurduğunu belirtiler.

Son dakika haber! Sahilde yaşanan gelgit olayı kameralara yansıdı
Son dakika haber! Sahilde yaşanan gelgit olayı kameralara yansıdı
Son dakika haber! Sahilde yaşanan gelgit olayı kameralara yansıdı
Son dakika haber! Sahilde yaşanan gelgit olayı kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ

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