Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı
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Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bitki örtüsü yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan bitki örtüsü yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi'nde bitki örtüsünün olduğu alanda çıkan yangın, rüzgarın şiddetiyle Sebenoba Mahallesi'ne sıçradı. Yangın, olay yerine sevk edilen ekiplerin yoğun çalışması sonucu havadan ve karadan müdahale ile güçlükle kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

(Alican Gümüş/İHA)

Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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